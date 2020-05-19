Стюардесса рассказала о странностях в полете

Стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus, вернувшаяся к работе после стабилизации ситуации с распространением коронавируса, рассказала о странностях во время первого полета. Об этом пишет Dundalk Democrat.

Кэролайн МакЭвой (Caroline McEvoy) выполняла 15-часовой трансатлантический рейс из Дублина в Нью-Йорк, на котором осуществлялась перевозка грузов и вывоз иностранных граждан на родину. По словам бортпроводницы, дублинский аэропорт казался «жутко тихим», а в авиагавани США по прибытии было «не менее жутко».

Кроме того, подчеркнула МакЭвой, все сотрудники перевозчика были обязаны носить неудобные средства индивидуальной защиты.

«Я чувствовала себя так, словно меня сбил поезд, когда возвращалась после перелета домой в шесть часов утра, проспав всего 2,5 часа за последний 21 час»,

— заметила она.

В то же время сотрудница авиакомпании заявила, что, несмотря на ужасную усталость и необходимость адаптироваться к новым условиям работы, она была рада вернуться к полетам и снова встретиться с коллегами «в эти странные времена».

17 мая сообщалось, что стюардесса показала последовательность, которую нужно соблюдать при очистке помещения во время и после пандемии коронавируса. Сперва она обрызгала антисептиком свою обувь, сумку и чемодан, а затем убрала ботинки в специальный мешок для одежды.