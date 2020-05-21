Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор продлил карантин в Краснодарском крае до 6 июня 

Новая Кубань и ещё 28 3 часа назад
Карантин в Краснодарском крае продлили
Фото: depositphotos.com
Губернатор Вениамин Кондратьев принял решения с 23 мая ослабить режим карантина в Краснодарском крае. Это означает, что в муниципалитетах снимается пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц младше 65 лет и без хронических заболеваний. Пожилые люди и те, кто страдает опасными заболеваниями, должны и дальше выходить из дома лишь по уважительным причинам.
С 23 мая начнут работать парикмахерские, автомойки, предприятия строительного комплекса и смежного с ним, магазины непродовольственных товаров.
Однако карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Это значит, что на этот период в регионе будут действовать ограничения на въезд и передвижения между районами и городами.
Видео дня. Когда россияне полетят к морю
Новая Кубань: последние новости
"Мы не можем превратить край в обсерваторий": губернатор предложил ужесточить въезд туристов в Краснодарский край "Мы не можем превратить край в обсерваторий": губернатор предложил ужесточить въезд туристов в Краснодарский край Владельцам гостиниц в Сочи грозит штраф до 100 тысяч рублей за размещение туристов во время карантина Владельцам гостиниц в Сочи грозит штраф до 100 тысяч рублей за размещение туристов во время карантина Жители 13 российских городов смогут прилететь в Сочи летом Жители 13 российских городов смогут прилететь в Сочи летом
Новости путешествий , Другое , Вениамин Кондратьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Какие арабские страны начинают принимать туристов
Какие арабские страны начинают принимать туристов
В Хорватии готовятся к приему российских туристов
В Хорватии готовятся к приему российских туристов
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
00:11
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
Новости путешествий
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
00:16
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
Новости путешествий
Когда россияне полетят к морю
06:09
Когда россияне полетят к морю
Новости путешествий
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
05:09
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
Новости путешествий
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
00:20
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение