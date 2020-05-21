Карантин в Краснодарском крае продлили

Губернатор Вениамин Кондратьев принял решения с 23 мая ослабить режим карантина в Краснодарском крае. Это означает, что в муниципалитетах снимается пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц младше 65 лет и без хронических заболеваний. Пожилые люди и те, кто страдает опасными заболеваниями, должны и дальше выходить из дома лишь по уважительным причинам.

С 23 мая начнут работать парикмахерские, автомойки, предприятия строительного комплекса и смежного с ним, магазины непродовольственных товаров.

Однако карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня. Это значит, что на этот период в регионе будут действовать ограничения на въезд и передвижения между районами и городами.