Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристка возмутилась переполненными пляжами и вызвала негодование в сети 

Lenta.ru 37 минут назад
Британская туристка приехала с семьей на пляж во время пандемии коронавируса и возмутилась большим количеством людей, нарушающих самоизоляцию. Поведение женщины вызвало негодование в сети, пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, во время отдыха Джейн Пикок (Jane Peacock) дала интервью BBC, где отметила, что ей «было приятно выйти на улицу», но при этом она шокирована тем, что пляж переполнен, и люди «не обращают никакого внимания на социальное дистанцирование».
«Если честно, это раздражает», — заявила Пикок. Ее дочь Элли (Ellie) при этом добавила, что теперь карантин снова достигнет пика, потому что «люди сходят с ума и ездят куда угодно».
После выхода интервью пользователи Twitter назвали поведение семьи Пикок эгоистичным.
«Когда человек ведет себя безответственно и критикует других — это верх лицемерия», — отметил один из комментаторов. Другой написал, что сбит с толку увиденным видеороликом: «Эта женщина говорит, что ехала полтора часа, чтобы попасть на пляж с семьей, а затем жалуется на других, что они сделали то же самое. Разве она не видит, что сама является частью проблемы?»
11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ослабил карантин в стране, посчитав, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Гражданам разрешили выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, при условии соблюдения дистанцирования. Посещение бассейнов, детских площадок, спортивных залов и развлекательных центров все еще запрещено.
По состоянию на 19 мая Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 247,7 тысяч случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (1,5 миллиона зараженных), Россия (290,7 тысячи) и Бразилия (255,4 тысячи).
Последние новости
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ Описана жизнь мегаполисов после пандемии Описана жизнь мегаполисов после пандемии Путин вернул Мишустину обязанности премьера Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Комментарии
Новости путешествий , Видео , Борис Джонсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Что можно получить в отеле бесплатно
Что можно получить в отеле бесплатно
Что нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь
Что нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
05:09
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
Новости путешествий
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
00:20
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году
05:03
Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году
Новости путешествий
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
00:20
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение