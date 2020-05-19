Где находятся лучшие минеральные курорты России 

Из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, сможем ли мы отправиться за границу летом. Поэтому стоит задуматься о путешествиях по России. Чтобы восстановить свое здоровье, можно отправиться на минеральные курорты. "Рамблер" рассказывает о лучших местах в стране, где лечат водами.

Кисловодск

Кисловодск считается одним из самых популярных оздоровительных курортов России. Целебность кавказских минеральных вод признали еще при Петре I. Сюда приезжали на лечение Пушкин, Лермонтов, Толстой и Шаляпин. Кисловодский нарзан полезен при заболеваниях нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и суставов.

Пятигорск

Пятигорск называют самым многопрофильным лечебным курортом Кавказа. Он славится многообразием минеральных вод, которые расположены вокруг горы Машук. Всего в Пятигорске более 40 минеральных источников. Кроме того, на курорте используют сульфидную грязь из Тамбуканского озера.

Ессентуки

Ессентуки — еще один бальнеологический и грязевой курорт в Ставропольском крае. Там находятся более 20-ти минеральных источников. В Ессентуки приезжают, чтобы вылечить сахарный диабет, заболевания органов пищеварения, печени и желчных путей.

Сочи

В 1902 году в Сочи появился первый курорт в Мацесте. Там бьют целебные сероводородные источники. Мацестинские ванны улучшают кровоток, заживляют раны, помогают при лечении простуды, женских проблем, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Этот курорт любил Иосиф Сталин. Там для него построили специальное здание.