Когда и за сколько можно будет полететь на море? 

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — в середине прошлой недели возобновила продажу летних билетов в Турцию, Испанию, Израиль и Дубай. А по России она будет летать вообще с 1 июня

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора , загрузка пассажирских самолетов не должна превышать 50% для обеспечения социальной дистанции в салоне. Правда, министр транспорта России Евгений Дитрих уже заявил, что подобную меру пытались ввести в других странах, где снимали карантин, но очень быстро от нее отказались по экономическим причинам. Перчаток и масок для пассажиров вполне достаточно, считает министр.

На самом деле и сейчас авиакомпании периодически выполняют рейсы, хоть и нерегулярные. Например, между Россией и Европой. Только их число снизилось, и условия перелета жестче, чем в нормальное время. Цены на билеты при этом, по свидетельствам, выросли приблизительно на 30-40%. Нечто подобное можно ожидать после снятия ограничений и полного открытия неба.

Хотя в самом начале возможен недолгий период, когда полеты немного подешевеют, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев

«Авиакомпании и российские, и зарубежные накопили колоссальные убытки и компенсировать их, кроме как повышением цен на авиабилеты, не смогут. Рассчитывать на государственную поддержку контрпродуктивно: стоимость авиабилетов — это все-таки рыночная величина, и она зависит от спроса и предложения. Существуют еще и рекомендации продавать не более чем на 50% кресел билеты. В этой ситуации какое-то время авиакомпании поконкурировать смогут — на радость пассажирам, но рост стоимости авиабилетов будет неизбежен».

Формального запрета на авиасообщение внутри России — в отличие от международного — Росавиация не вводила. Об этом ведомство сообщило еще в конце марта. Более того — прямо сейчас хоть на завтра можно, например, купить билет «Москва — Лос-Анджелес» за 250-300 тысяч рублей. С пересадками во Франкфурте и Амстердаме. Деньги с карточки у вас гарантированно спишутся. Только потом вместо билетов почти наверняка вам выдадут некие ваучеры на перелет, который произойдет неизвестно когда.

Каким образом будут производиться внутрироссийские рейсы «Победы», не совсем понимает главный редактор калининградской газеты «Волна» Оксана Майтакова:

«Авиакомпания «Победа» 14 мая объявила крупную распродажу билетов на лето. Допустим, по пять рейсов в Анапу в день, у них по три рейса из Москвы в Калининград в день, по два рейса из Санкт-Петербурга. Но при этом еще нет никакой информации о том, завершился ли режим обсервации в этих регионах. Допустим, в Калининградской области в настоящее время режим обсервации до 31 мая, то есть все, кто прилетает в калининградский аэропорт «Ховрово», должны или ехать в обсерватор, или находится по месту жительства, то есть прописку у них проверяют. То же самое, насколько мне известно, есть в Краснодарском крае. В то же самое время авиакомпания «Победа» проводит распродажу, и никто не понимает, когда эти люди полетят в Калининград, они куда попадут? Сразу в обсерваторы?»

Несмотря на постепенное открытие внутренних границ, Европа пока что не планирует открывать внешние, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов . А вот Турция, как сообщается, планирует открыть границы для граждан ряда стран уже с 20 мая — правда, не для отдыха, а для лечения и оздоровления. Однако въехать в нее пока можно будет только через Стамбул или Анкару, предъявив справку об отсутствии COVID-19 или пройдя платное тестирование в аэропорту. А для пляжного отдыха страна может быть открыта в середине июня. Но пока что речь идет только о туристах из Китая и Южной Кореи.