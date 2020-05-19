Новые правила для туристов в Испании возмущают

Сейчас многие мечтают, что после окончания карантина сразу отправятся на море снимать стресс. К сожалению, отдыхающих в испанских отелях ждет совсем не тот комфорт, как раньше. Правительство страны обязало отельеров сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гостей в условиях пандемии коронавируса. Для этого составили длинный список строгих правил, которых должны придерживаться как обслуживающий персонал, так и туристы. Пандемия COVID-19 перевернула все с ног на голову и в сфере туризма. Отели, которые откроются этим летом в Испании, должны будут соблюдать максимальные меры безопасности, чтобы уберечь гостей от инфицирования. Новая реальность, с которой придется столкнуться туристам, будет подчиняться 20-ти строгим правилам. Их необходимо будет выполнять как работникам гостиниц, так и туристам.

1. Гости будут заходить в отель по дезинфицирующему ковру, чтобы очистить свою обувь.

2. Везде будет соблюдена социальная дистанция, включая стойку ресепшн с разметкой на полу. Из-за этого очереди на регистрацию станут гораздо длиннее.

3. Если вы приедете на автомобиле, то вынуждены будете припарковать его на стоянке самостоятельно, а все чемоданы, которые заберете в номер, нужно будет тщательно продезинфицировать.4. Рукопожатия и объятия между постояльцами или работниками отеля запрещены.

5. При регистрации на стойке ручку для подписи будут дезинфицировать после каждого гостя.

6. В лифте можно будет ехать только со своей семьей. Если с вами рядом будут находиться незнакомцы, придется надеть маску.

7. Сотрудники отеля будут носить защитную одежду, маски и перчатки. Их униформу будут стирать каждый день, а повседневная одежда должна будет храниться в герметично закрытых пакетах. Все личные вещи, от мобильных телефонов до очков, должны проходить дезинфекцию.8. Везде должны находиться дезинфицирующий гель и антисептик для рук.

9. Гостям нельзя оставаться в номере, когда горничная делает уборку.

10. Запрещено бросать на пол грязную одежду и полотенца. Их нужно класть в герметичный пакет, который горничная заберет и положит в еще одну герметичную упаковку. То же касается и нижнего белья.

11. Туалеты общего пользования будут убирать и дезинфицировать не менее шести раз в день. Тканевые полотенца заменят на одноразовые бумажные.12. Вы не сможете насладиться чтением на отдыхе, ведь книги, которые вы привезете, должны будут пройти дезинфекцию с последующим нахождением на карантине в течение недели.

13. Все в номере — от сантехники до телефона и светильников — будет дезинфицироваться.

14. Исчезнут мини-бары. Из номеров уберут лишние предметы интерьера, например, картины и ковры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

15. Расплачиваться в отеле можно будет только карточкой или с помощью электронных средств. Наличные принимать не будут.16. Каждый раз, когда вы соберетесь выйти за пределы отеля, нужно будет оставлять ключи на ресепшене, где их продезинфицируют.

17. На столе в ресторане вы не найдете солонки, перечницы и бутылочек с маслами. Кроме того, нельзя будет садиться за один столик с другими гостями отеля.

18. Услуга глажки белья, возможно, не будет предоставляться вообще. Дополнительные одеяла и подушки поместят в защитные пакеты, а фены для волос будут регулярно дезинфицировать.19. Посетители спортивных залов обязаны будут строго соблюдать правила гигиены. Между занятиями на разных тренажерах нужно будет делать длительные перерывы. Гири, мячи для фитнеса, гантели и другое оборудование могут убрать вообще, если отель не сможет гарантировать их чистоту.

20. Для любителей игры в гольф тоже многое усложнится. Каждый игрок должен будет продезинфицировать мячи и не касаться флажков, которые будут оставаться возле лунок постоянно.

Гости в испанских отелях не смогут самостоятельно брать напитки и закуски в барах. Сейчас разрабатываются указания о том, чтобы запретить посещение бассейнов и площадок для загара. Постояльцам рекомендуют постоянно носить маски. Те же строгие правила гигиены нужно будет соблюдать во время трансфера из аэропорта в гостиницу и обратно.

Сегодня, когда пандемия охватила весь мир, появились разные способы противостоять коварному COVID-19. Каждая страна борется с вирусом по-своему, а некоторые и вовсе не обращают на него внимания.