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Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров самолета 

Lenta.ru 6 часов назад
Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров
Фото: Depositphotos
Стюардесса Сьюзен Браун (Susan Brown) раскрыла самую нелепую просьбу пассажира, c которой ей приходилось сталкиваться во время полета. Ее слова публикует Daily Express.
«Туристы часто просят меня сфотографировать их с друзьями или семьей в самолете, и я не против этого. Но я терпеть не могу, когда кто-то просит меня снять их на видео», — пояснила бортпроводница.
Комментируя свое заявление, она уточнила, что однажды в ее карьере был случай, когда пассажирка хотела, чтобы ее снимали на видео в течение 30 минут. «Девушка остановила меня, когда я шла по проходу и спросила, могу ли я снять ее для видеоблога. К тому моменту мы раздали другим путешественникам еду и у нас был небольшой перерыв, чтобы перекусить», — вспоминает Браун.
Сотрудница авиакомпании добавила, что всегда пытается помочь и угодить клиентам, однако в ее обязанности не входит следовать за пассажиром по самолету и записывать его на видео.
Ранее в мае стюардессы нескольких американских авиакомпаний рассказали о самых нервирующих их привычках пассажиров. Так, например, по словам бортпроводницы JetBlue, самым раздражающим в ее карьере был случай, когда пара заказала платные напитки, а затем заявила, что у них нет денег.
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