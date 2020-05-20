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Предсказаны сроки восстановления путешествий за границу после пандемии 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Названы сроки восстановления путешествий за границу
Фото: Depositphotos
Восстановление международных путешествий может занять до трех лет. Такой прогноз озвучили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает New York Post.
По мнению экспертов, возвращение индустрии туризма к стабильному состоянию после пандемии коронавируса ожидается к 2023 году. Так, согласно отчету организации, спрос на поездки за границу в 2021 году будет на 24 процента ниже, чем в 2019.
Глава IATA Александр де Жюньяк считает, что причиной этому станут различные ограничительные меры для туристов, принимаемые властями стран.
«Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными»,
— пояснил он.
Кроме того, по словам де Жюньяка, недавнее исследование показало, что 69 процентов путешественников предпочтут остаться дома, чем проводить две недели на карантине по возвращении из поездки.
Ранее в мае Александр де Жюньяк раскритиковал ограничительные меры, введенные руководствами стран на фоне пандемии коронавируса, в том числе помещение туристов на карантии. По его словам, внедрение таких требований бесполезно в случае, если при выезде из той или иной страны и въезде на ее территорию будет строго соблюдаться санитарно-гигиенический контроль.
Власти многих стран ранее ввели новые ограничения для всех иностранных граждан, прибывающих в страну, — в их числе оказалась, к примеру, Испания. Согласно нововведениям, все путешественники обязаны проходить двухнедельный карантин и в случае появления симптомов заболевания обращаться в компетентные медицинские организации.
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