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Авиапассажиры лишатся любимого досуга 

Lenta.ru 3 часа назад
Авиапассажиры лишатся любимого досуга
Фото: Lenta.ru
Бортовые журналы авиакомпаний могут исчезнуть из самолетов после пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, авиапассажиры лишатся любимого досуга на борту в связи с мерами безопасности, принимаемыми перевозчиками. Вероятность попадания вируса на страницы журналов, лежащих в кармашках позади сидений, невысока, однако авиакомпании предпримут все меры, чтобы пройти санитарные проверки.
Некоторые перевозчики заменят печатные издания одноразовыми буклетами. Так, например, airBaltic предложит пассажирам листовки с информацией о правилах гигиены и меню, отмечает Baltic News Network. Вместе с ними латвийская авиакомпания выдаст туристам базовые наборы защитных средств, в которые будут входить маски для лица и дезинфицирующие салфетки.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий на воздушном, водном и автомобильном транспорте в России. В первую очередь речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом социального дистанцирования: число пассажиров не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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