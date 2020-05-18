Бортовые журналы авиакомпаний могут исчезнуть из самолетов после пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, авиапассажиры лишатся любимого досуга на борту в связи с мерами безопасности, принимаемыми перевозчиками. Вероятность попадания вируса на страницы журналов, лежащих в кармашках позади сидений, невысока, однако авиакомпании предпримут все меры, чтобы пройти санитарные проверки.

Некоторые перевозчики заменят печатные издания одноразовыми буклетами. Так, например, airBaltic предложит пассажирам листовки с информацией о правилах гигиены и меню, отмечает Baltic News Network. Вместе с ними латвийская авиакомпания выдаст туристам базовые наборы защитных средств, в которые будут входить маски для лица и дезинфицирующие салфетки.