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Посткоронавирусный отдых: что необходимо положить в чемодан 

Мария Сергеева 4 часа назад
Что необходимо взять на отдых после пандемии
Фото: depositphotos.com
В настоящее время коронавирусная повестка все больше наполняется положительными эманациями в связи с уменьшением числа выявленных случаев COVID-19 в РФ. В мире вовсю идет речь об ослаблении ограничений и открытии границ, а у нас с июня станет возможен внутренний туризм. Актуальными становятся вопросы, связанные с отдыхом. Поэтому "Рамблер" приводит список вещей, которые необходимо взять с собой в отпуск в посткоронавирусном мире.

Антисептик

Власти многих туристических стран обязали руководство отелей оборудовать гостиницы санитайзерами. Однако вы все равно можете столкнуться с проблемой, когда поблизости не будет дезинфицирующего средства. В Испании, например, оно может понадобиться для обработки чемодана, поскольку в стране планируют ввести правило обязательной дезинфекции багажа перед передачей его работникам отеля для доставки до номера.

Маски и перчатки

Вас могут не пустить в какое-нибудь заведение без средств защиты даже после существенного спада заболеваемости коронавирусом. При этом маски могут не быть в наличии или стоить втридорога.

Электронный градусник

В мировой истории есть случаи повторных вспышек заболеваний, поэтому лучше всего следить за состоянием собственного здоровья с помощью медицинского термометра.

Побольше денег

Вы наверняка уже читали о туристах, которые во время своего отпуска после начала пандемии остались за рубежом практически без денег, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вам на какое-то время хватило финансов в случае неожиданности.

Свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус

Некоторые страны итак собираются требовать у туристов результаты теста на COVID-19. В самом же государстве вам могут быть недоступны какие-либо экскурсии или другие развлечения из-за отсутствия документа об отрицательном тесте на коронавирус.
Можно было бы дополнить список специальными противовирусными препаратами, однако, поскольку вакцины пока не существует, а некоторые лекарства еще не получили должного разрешения, спешить с их покупкой, а тем более — с применением без рекомендации врача, не стоит. Лучше взять простую аптечку, в которую могут входить обычные средства против гриппа и ОРВИ.
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