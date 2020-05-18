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Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году 

Мария Сергеева 2 часа назад
Ситуация с посткоронавирусным отдыхом меняется достаточно стремительно: некоторые авиакомпании и отельеры славятся своими оптимистичными прогнозами, однако после аннулируют брони туристов из-за до сих пор нестабильной обстановки. "Рамблер" рассказывает о том, где и с какого числа могут отдохнуть россияне.
Ранее "Пегас-Туристик" объявил о переносе аннулированных туров на любые даты с 25.08.2020 по 15.11.2020 или в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 года. "Анекс-Тур" также заявил о перебронировании вплоть до 31.12.2021, однако в отличие "Пегаса" туроператор отметил, что при переносе возможны доплаты.
Данная схема касается зарубежных поездок, а внутренний туризм, скорее всего, будет актуален с начала июня. Подтверждается это тем, что туроператоры охотно предлагают билеты на курорты Краснодарского края чартерными рейсами, начиная именно с лета.
Впрочем, некоторые зарубежные страны, доход которых сильно зависит от туризма, заявляют о "зеленых" туристических коридорах с Россией, когда та выйдет из карантина. Таким образом поступает Италия, куда каждый год отправляются отдыхать довольно много россиян. Например, для туристов из ЕС границы государства откроются с 3 июня, а насчет России — ориентироваться приходится только на обстановку внутри страны.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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