Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году 

Ситуация с посткоронавирусным отдыхом меняется достаточно стремительно: некоторые авиакомпании и отельеры славятся своими оптимистичными прогнозами, однако после аннулируют брони туристов из-за до сих пор нестабильной обстановки. "Рамблер" рассказывает о том, где и с какого числа могут отдохнуть россияне.

Ранее "Пегас-Туристик" объявил о переносе аннулированных туров на любые даты с 25.08.2020 по 15.11.2020 или в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 года. "Анекс-Тур" также заявил о перебронировании вплоть до 31.12.2021, однако в отличие "Пегаса" туроператор отметил, что при переносе возможны доплаты.

Данная схема касается зарубежных поездок, а внутренний туризм, скорее всего, будет актуален с начала июня. Подтверждается это тем, что туроператоры охотно предлагают билеты на курорты Краснодарского края чартерными рейсами, начиная именно с лета.