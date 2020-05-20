Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса. Об этом «Парламентской газете» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, среди самых вероятных мер, которые могут быть приняты в будущем, — обязательное социальное дистанцирование, ограничения по размещению постояльцев в отелях в целом и отдельных номерах, а также требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов. «Это самые серьезные ограничения, которые мы ожидаем», — описала Ломидзе.

При этом, считает эксперт, путешественников едва ли обяжут предъявлять так называемые паспорта здоровья или справки об отсутствии СOVID-19. По мнению собеседницы издания, подобные меры являются бессмысленными, так как указанные документы способны быстро терять актуальность.