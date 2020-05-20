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В России описали новые правила для туристов после пандемии 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса. Об этом «Парламентской газете» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, среди самых вероятных мер, которые могут быть приняты в будущем, — обязательное социальное дистанцирование, ограничения по размещению постояльцев в отелях в целом и отдельных номерах, а также требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов. «Это самые серьезные ограничения, которые мы ожидаем», — описала Ломидзе.
При этом, считает эксперт, путешественников едва ли обяжут предъявлять так называемые паспорта здоровья или справки об отсутствии СOVID-19. По мнению собеседницы издания, подобные меры являются бессмысленными, так как указанные документы способны быстро терять актуальность.
18 мая сообщалось, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В первую очередь речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
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Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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