Обозначены сроки восстановления туризма в России

По мнению Игнатьева, для турбизнеса выход из ситуации «будет достаточно длительным» и может занять минимум один-два года. По истечении этого времени российские турагентства вернутся к объемам туристического потока, которые были до пандемии.

Как отметил эксперт, ограничения будут сниматься поэтапно, и для начала можно восстановить перемещение путешественников между регионами России, наименее пострадавшими от коронавируса. С этого момента и начнется подъем туриндустрии в стране.