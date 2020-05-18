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Обозначены сроки восстановления туризма в России после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Обозначены сроки восстановления туризма в России
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российской туристической отрасли может потребоваться до двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса. Такие сроки обозначил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.
По мнению Игнатьева, для турбизнеса выход из ситуации «будет достаточно длительным» и может занять минимум один-два года. По истечении этого времени российские турагентства вернутся к объемам туристического потока, которые были до пандемии.
Как отметил эксперт, ограничения будут сниматься поэтапно, и для начала можно восстановить перемещение путешественников между регионами России, наименее пострадавшими от коронавируса. С этого момента и начнется подъем туриндустрии в стране.
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Новости путешествий , Андрей Игнатьев , Российский союз туриндустрии , ИТАР-ТАСС
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