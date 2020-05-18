В Сочи заявили о готовности принимать отдыхающих 

Пляжи Сочи уже на 90% готовы к приему туристов после снятия карантина. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.
По ее словам, 65 пляжей санаториев с медицинскими лицензиями откроются уже с 1 июня.
При этом ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что отдыхающих на пляжах будут заставлять загорать в масках. Город уже готов принять 10 тысяч постояльцев в 23 санаториев, однако работать пляжи смогут только при условии жестких ограничений.
Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев учредил основанием для проезда в регион с 1 июня санаторно-курортную путевку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция уже заявила об открытии границ.