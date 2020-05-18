Названы нервирующие привычки пассажиров самолета

Их истории публикует издание Daily Express.

Так, по словам бортпроводницы JetBlue, самым раздражающим в ее карьере был случай, когда пара заказала платные напитки, а затем заявила, что у них нет денег.

«Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались»,

— уточнила сотрудница авиакомпании.

Еще одна стюардесса, работавшая в Delta, считает, что хуже всего, когда туристы сидят в наушниках, в то время как персонал самолета разносит еду.

«Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова»,

— пожаловалась она.

Другая представительница экипажа выходит из себя, если пассажир тыкает в нее пальцем, чтобы озвучить свою просьбу, вместо того, чтобы нажать на кнопку вызова сотрудницы над головой. По ее словам, когда подобное случается, бортпроводница уже забывает, зачем изначально шла.

Тем не менее, ее коллега считает, что нажимать на эту кнопку по пустякам также неуместно.

«Постоянно нажимать на кнопку вызова стюардессы — эгоистично, ведь так персонал может пропустить действительно важный вызов, когда другому пассажиру, например, понадобится медицинская помощь»,

— пояснила она.

Ранее в мае стюардесса Хизер Пул, написавшая книгу о работе в авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц. Так, по заверению бывшей сотрудницы авиаотрасли, стюардессам не нравится, когда туристы заказывают диетическую колу.