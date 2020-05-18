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Названа дата открытия Турции для россиян 

Lenta.ru 4 часа назад
Названа дата открытия Турции для россиян
Фото: Lenta.ru
Турция откроет границы для иностранных туристов, в том числе россиян, 20 мая. Такую дату назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Уточняется, что страна будет пускать граждан 31 государства, среди которых оказались Казахстан, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего востока. Однако первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный.
Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приему гостей из-за границы, соблюдая строгие гигиенические правила. В перечень медицинских направлений, по которым курортная страна готова принимать туристов, входят ортопедия, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и так далее.
Отмечается, что пока въезд для иностранцев возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При прохождении пограничного контроля все они должны предъявить справку об отсутствии COVID-19 или платно пройти тестирование по прибытии в страну.
Как отметили в АТОР, несмотря на разрешение турецких властей, россияне вряд ли смогут отправиться отдыхать в мае или июне, поскольку сроки открытия границ России остаются неизвестными.
16 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что страна начнет принимать иностранных туристов с середины июня. Министр отметил, что первыми туристами после эпидемии могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и Южная Корея. При этом он напомнил, что ситуация с коронавирусом улучшается и в европейских странах.
Ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между Россией и Турцией может состояться в конце лета текущего года. Так, чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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