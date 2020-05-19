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Самолет с 244 россиянами вылетел из Парижа в Москву 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Самолет с 244 россиянами вылетел из Парижа в Москву
Фото: РИА Новости
Отмечается, что сначала самолет сделает остановку в Санкт-Петербурге, а потом приземлится в Москве.
Из-за коронавируса 27 марта Россия закрыла границы. Власти организовали вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян из-за рубежа.
В России выявлено почти 300 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2837 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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