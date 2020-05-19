Самолет с 244 россиянами вылетел из Парижа в Москву 

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Отмечается, что сначала самолет сделает остановку в Санкт-Петербурге, а потом приземлится в Москве.

Из-за коронавируса 27 марта Россия закрыла границы. Власти организовали вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян из-за рубежа.

В России выявлено почти 300 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2837 человек.