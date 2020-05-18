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Россияне раскрыли способы защиты от вирусов в путешествиях после пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Российские туристы раскрыли способы защиты от вирусов и инфекций в поездках после пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, большинство россиян, 73,4 процента, планируют чаще мыть руки, в особенности в процессе путешествий на поездах. В свою очередь 63,8 процента заявляют, что в дальнейшем будут всегда брать с собой в ручную кладь санитайзер.
При этом средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — после снятия ограничений станут использовать немногие. Так, носить маски в общественных местах, например в аэропортах или на вокзалах, собираются всего 19,4 процента опрошенных, а надевать перчатки, чтобы дотронуться до ремней безопасности или шторок иллюминатора, намерены 24,8 процента участников исследования.
Кроме того, стало известно, что здороваться с незнакомыми людьми за руку будет опасаться каждый второй путешественник, в то время как использование наличных большинство из них, 68,1 процента, не пугает.
14 мая российские туристы назвали вид транспорта, который вызывает у них наибольшие опасения по поводу безопасности в условиях коронавируса. Так, большинство россиян в сложившихся обстоятельствах сочли самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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