В Сочи заявили о готовности принимать туристов 

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Пляжи Сочи на 90 процентов готовы к приему туристов после снятия карантина из-за коронавируса. Об этом заявила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает РИА Новости.

По словам Батяйкиной, с 1 июня для гостей города откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии.

Ранее сообщалось, что туристов, приезжающих в Геленджик, заставят загорать в медицинских масках. С таким заявлением выступил мэр курортного города Алексей Богодистов . По его словам, для туристов будут работать 23 санатория, готовые принять 10 тысяч постояльцев. Однако работа пляжей во время пандемии возможна только в режиме жестких ограничений.

В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил новые правила въезда отдыхающих на территорию региона, в том числе в Сочи. С 1 июня основанием для проезда в регион станет санаторно-курортная путевка. С этого времени санаториям Кубани, имеющим медицинскую лицензию, позволят возобновить работу и начать принимать посетителей.

Краснодарский край стал одним из первых регионов в России, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора ограничения стали действовать с 31 марта. На фоне быстрого распространения вируса режим самоизоляции продлили до 23 мая.