Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи заявили о готовности принимать туристов 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
В Сочи заявили о готовности принимать туристов
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Пляжи Сочи на 90 процентов готовы к приему туристов после снятия карантина из-за коронавируса. Об этом заявила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает РИА Новости.
По словам Батяйкиной, с 1 июня для гостей города откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии.
Ранее сообщалось, что туристов, приезжающих в Геленджик, заставят загорать в медицинских масках. С таким заявлением выступил мэр курортного города Алексей Богодистов. По его словам, для туристов будут работать 23 санатория, готовые принять 10 тысяч постояльцев. Однако работа пляжей во время пандемии возможна только в режиме жестких ограничений.
В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил новые правила въезда отдыхающих на территорию региона, в том числе в Сочи. С 1 июня основанием для проезда в регион станет санаторно-курортная путевка. С этого времени санаториям Кубани, имеющим медицинскую лицензию, позволят возобновить работу и начать принимать посетителей.
Краснодарский край стал одним из первых регионов в России, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора ограничения стали действовать с 31 марта. На фоне быстрого распространения вируса режим самоизоляции продлили до 23 мая.
Видео дня. Запретные места, куда почти никому не попасть
Последние новости
Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Предсказано появление максимально простого въезда в Россию В Москве объяснили очереди при тестировании на иммунитет к коронавирусу В Москве объяснили очереди при тестировании на иммунитет к коронавирусу
Комментарии 1
Новости путешествий , Алексей Богодистов , Вениамин Кондратьев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса
Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса
Раскрыта новая опасность путешествий после пандемии
Раскрыта новая опасность путешествий после пандемии
Выяснилось, когда Турция откроется для россиян
Выяснилось, когда Турция откроется для россиян
В Европе заявили об открытии туристического сезона
В Европе заявили об открытии туристического сезона
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
00:20
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
00:20
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение