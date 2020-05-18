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Опубликованы новые правила путешествий в России в условиях пандемии 

Lenta.ru и ещё 10 42 минуты назад
Названы новые правила путешествий в РФ в пандемию
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие правила опубликованы на сайте ведомства.
В первую очередь, речь идет о продаже авиабилетов и заполнения салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
«Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест»,
— указано в тексте.
Кроме того, рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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