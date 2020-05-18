Названы новые правила путешествий в РФ в пандемию

Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие правила опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь, речь идет о продаже авиабилетов и заполнения салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

«Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест»,

— указано в тексте.

Кроме того, рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади.