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Италия откроет границы с 3 июня, но пока неясно, для кого 

TourDom 6 часов назад
Италия открывает границы в начале июня
Фото: TourDom
Правительство Италии сегодня одобрило указ о снятии с 3 июня запрета на въезд и выезд из страны, с этого же дня разрешаются свободные внутренние перемещения. Интересно, что некоторые регионы выступали за более оперативное снятие ограничений, но премьер-министр Джузеппе Конте настоял на постепенном смягчении карантина, передает Reuters.
Эта новость последовала вслед за сообщением о возможности скорого открытия так называемых туристических коридоров, которые итальянцы планируют создать с важными для туриндустрии странами, в том числе с Россией, Германией и Китаем. Предполагается, что граждане этих государств смогут отдохнуть в Италии уже в текущем сезоне.
Более того, по данным издания Corriere della Sera, даже несмотря на текущую вирусную обстановку, Италия готова пускать наших туристов уже в июне. О том, что многие ждут не дождутся такого шанса, свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие более 700 читателей HotLine.travel. Отвечая на вопрос, поедут ли они летом в Италию, если представится такая возможность, большинство (64,0%) — выбрали вариант «Да, конечно. Это моя любимая страна!».
Однако пока непонятно, для кого именно откроются итальянские границы и как это решение согласуется с настроениями в Брюсселе.
«Тут пока некая чехарда. Все обсуждают этот новый декрет Конте, но текста пока нет. Давно уже нет, значит, постоянно что-то меняют. Это касается и сроков открытия границ областей. По поводу открытия границ внутри ЕС я думаю, что сейчас решается вопрос, будут ли общие нормы внутри ЕС. Пока ведь формально ЕС, Шенген и т. п. не существуют. Как договорятся — всё пойдет легче», — описал ситуацию директор итальянской DMC Tezoro Виктор Сергеев.
Что касается въезда для граждан России, то этот вопрос находится в стадии обсуждения. «Мы пытаемся сейчас выяснить, возможен ли туристический коридор Италия — Россия с введением национальных итальянских виз. Этот вариант сильно бы ускорил восстановление туризма», — сообщил Виктор Сергеев.
Напомним, что власти Евросоюза неоднократно высказывались о том, что ограничения на внешние перемещения в Европе могут возобновиться с 15июня, а въезд для остального мира станет возможным значительно позднее.
В самой России со сроками возобновления поездок за рубеж по-прежнему нет никакой ясности. Из властных кабинетов гражданам пока поступают рекомендации не планировать отдых за границей в этом году.
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Новости путешествий , Виктор Сергеев , ЕС , Reuters
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