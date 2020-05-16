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Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка описала полет в США в разгар пандемии
Фото: Lenta.ru
Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Девушка, имеющая обычную туристическую визу, улетела в Штаты 14 мая — с поездкой ей помогла специалистка визового центра Анастасия Семенова. Она в своем Instagram рассказала, что сейчас границы США открыты для многих иностранцев: в страну можно попасть, если турист за последние 14 дней не посещал Китай, Иран, Великобританию, Ирландию и страны Шенгенской зоны. При этом перед вылетом в авиакомпании подтвердили, что на рейс можно попасть с обычной визой. В консульстве США также сообщили, что запрета на въезд пассажиров этого самолета нет.
Блогерша в своих сторис показала, что в аэропорту Шереметьево пассажиры не соблюдали социальную дистанцию, кроме того, она не увидела каких-либо мер по защите. Российские пограничники на вылете поинтересовались у туристки наличием обратного билета и целью поездки в США. Самолет при этом был заполнен полностью: в основном там были либо граждане США, либо обладатели грин-карт.
В Нью-Йорке также не соблюдались меры по профилактике коронавируса, а на паспортном контроле блогерша провела короткий разговор, во время которого у нее спросили лишь о цели визита. Семенова объясняет, что поездка оказалась возможной из-за того, что туристы вовремя купили билеты. При этом она считает, что фактически закрыты только сухопутные границы России, а «закрытие» воздушных границ обеспечивается за счет радикального сокращения количества международных перелетов.
15 мая сообщалось, что российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне. Они предлагают клиентам перенести даты поездок за границу и использовать уже внесенную оплату для покупки туров на более поздний срок вплоть до конца 2021 года.
Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. 15 апреля президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли средства в качестве экстренной поддержки.
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Новости путешествий , Анастасия Семенова , Владимир Путин , Аэропорт Шереметьево
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