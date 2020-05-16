Какие правила вводят для туристов в Испании 

Испанским отелям придется соблюдать целый список правил, чтобы вернуться к работе с клиентам, однако и у туристов будут особые обязанности за рубежом. "Рамблер" рассказывает о том, какие нормы, разработанные Институтом качества испанского туризма и ассоциации отелей Коста-Бланки и Валенсии Hosbec, придется соблюдать принимающей и гостящей сторонам.
Список правил состоит из 20-ти пунктов, но некоторые из них довольно странные:
- На входе в отель туристам полагается продезинфицировать свою обувь с помощью специальных напольных матов.
- Повсюду в отелях будут действовать нормы социального дистанцирования.
- В случае использования услуги по доставке багажа в номер, его необходимо будет продезинфицировать.
- Рукопожатия и объятия между гостями и персоналом отеля недопустимы.
- Письменные принадлежности могут исчезнуть с ресепшена либо будут дезинфицироваться после каждого использования.
- Во время подъема на лифте у каждого туриста обязательно должна быть на лице маска.
- Для работы с гостями будет допускаться персонал, работающий в защитном снаряжении и дезинфицирующий личное имущество.
- На всей территории отеля будут доступны санитайзеры.
- Уборка номеров будет осуществляться горничными, облаченными в защитные костюмы, гости не смогут оставаться в апартаментах во время работы обслуживающего персонала.
- Грязные полотенца будут запечатываться туристами в отдельный пакет.
- Общие туалеты в гостиницах будут дезинфицироваться как минимум 6 раз в день.
- Практика раздачи бумажных книг клиентам в некоторых отелях будет свернута.
- В номере будут дезинфицировать абсолютно все предметы.
- Из комнат для туристов уберут коврики, картины и мини-бары.
- Оплата будет производиться только с помощью карты, наличные приниматься не будут.
- При выходе из отеля туристу полагается оставлять карту от номера на ресепшене, где ее продезинфицируют.
- Общие предметы пользования будут убраны из отельного ресторана. Среди них солонки, емкости для соусов и т.д.
- В гостиницах отменяют услуги глажки, а запасные одеяла будут храниться в пакетах.
- Будут введены строгие гигиенические меры для тренажерных залов: каждый предмет вплоть до гантели будет продезинфицирован.
- На гольф-полях каждый турист сам дезинфицирует свои мячи для гольфа, а машинки для игры станут индивидуальными.