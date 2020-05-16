Какие правила вводят для туристов в Испании 

Испанским отелям придется соблюдать целый список правил, чтобы вернуться к работе с клиентам, однако и у туристов будут особые обязанности за рубежом. "Рамблер" рассказывает о том, какие нормы, разработанные Институтом качества испанского туризма и ассоциации отелей Коста-Бланки и Валенсии Hosbec, придется соблюдать принимающей и гостящей сторонам.

На входе в отель туристам полагается продезинфицировать свою обувь с помощью специальных напольных матов. Повсюду в отелях будут действовать нормы социального дистанцирования. В случае использования услуги по доставке багажа в номер, его необходимо будет продезинфицировать. Рукопожатия и объятия между гостями и персоналом отеля недопустимы. Письменные принадлежности могут исчезнуть с ресепшена либо будут дезинфицироваться после каждого использования. Во время подъема на лифте у каждого туриста обязательно должна быть на лице маска. Для работы с гостями будет допускаться персонал, работающий в защитном снаряжении и дезинфицирующий личное имущество. На всей территории отеля будут доступны санитайзеры. Уборка номеров будет осуществляться горничными, облаченными в защитные костюмы, гости не смогут оставаться в апартаментах во время работы обслуживающего персонала. Грязные полотенца будут запечатываться туристами в отдельный пакет. Общие туалеты в гостиницах будут дезинфицироваться как минимум 6 раз в день. Практика раздачи бумажных книг клиентам в некоторых отелях будет свернута. В номере будут дезинфицировать абсолютно все предметы. Из комнат для туристов уберут коврики, картины и мини-бары. Оплата будет производиться только с помощью карты, наличные приниматься не будут. При выходе из отеля туристу полагается оставлять карту от номера на ресепшене, где ее продезинфицируют. Общие предметы пользования будут убраны из отельного ресторана. Среди них солонки, емкости для соусов и т.д. В гостиницах отменяют услуги глажки, а запасные одеяла будут храниться в пакетах. Будут введены строгие гигиенические меры для тренажерных залов: каждый предмет вплоть до гантели будет продезинфицирован. На гольф-полях каждый турист сам дезинфицирует свои мячи для гольфа, а машинки для игры станут индивидуальными. Список правил состоит из 20-ти пунктов, но некоторые из них довольно странные: