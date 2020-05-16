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Что можно получить в отеле бесплатно 

Стелла Шмель 1 час назад
Что можно получить в отеле бесплатно
Фото: depositphotos.com
На ряд услуг в отеле турист может рассчитывать совершенно бесплатно. Важно знать, на что именно. Подробнее — в материале "Рамблера".

Подарок на важную дату

Если заранее сообщить администраторам отеля о дне рождения или свадьбе, можно рассчитывать на небольшой бонус от гостиницы. Внимание к постояльцам отель может продемонстрировать разными способами: от бесплатной бутылки шампанского и скидок на спа до повышения категории номера. Давить на администраторов в данном случае не стоит. Помните, что гостиница вам ничем не обязана, а скорее дарит приятное дополнение к отдыху.

Дополнительная кровать для ребенка

Заранее сообщите, что едете в отпуск с ребенком. Тогда отель предоставит вам люльку или кровать для ребенка, при условии, что в номере достаточно места для ее установки.

Чтение

Попросить свежую прессу можно у администратора отеля. Также в некоторых гостиницах существует библиотека, которая формируется из фонда забытых постояльцами книг и журналов.

Печать документов

Распечатать что-то или отослать по факту — с этой просьбой можно обратиться к администратору и он не возьмет за это дополнительную плату.

Багаж

Оставить багаж на хранение до вылета можно практически во всех отелях мира. Просто спросите, где можно оставить вещи после выселения из номера.
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