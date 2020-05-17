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Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса 

Мария Сергеева 3 часа назад
Как авиакомпании защищают стюардесс от коронавируса
Фото: Открытые источники
Многие страны оправляются от последствий пандемии, а некоторые авиакомпании ждут открытия международного воздушного сообщения и вовсю внедряют новые правила гражданских перевозок. Согласно данной стратегии, компании наперебой демонстрируют свою подготовленность к посткоронавирусному миру и возобновлению авиасообщения. Салоны лайнеров продезинфицированы, посадка людей предусмотрена с учетом социальной дистанции, а экипаж самолетов полностью экипирован. Подробности последнего и раскрывает "Рамблер".
Некоторые авиакомпании разработали для стюардесс специальную униформу, схожую со средствами индивидуальной защиты (СИЗ), которые носят врачи в коронавирусных больницах.
Emirates.com
Новые костюмы с масками для лица и длинными рукавами изготовили из прочного и дышащего материала. СИЗы уже были опробованы во время первого рейса из Бангкока в Манилу, а сама форма Philippine Airlines получила одобрение минздрава Филиппин. Выглядит она следующим образом:
Открытые источники
Нечто похожее одела на своих сотрудников и AirAsia. Авиакомпания уверяет клиентов, что они будут в безопасности на протяжении всего полета. А самих пассажиров обяжут постоянно носить маски как в салоне лайнера, так и во время получения багажа. Кроме того, перевозчик подчеркивает, что каждый турист будет проходить обязательную температурную проверку.
Открытые источники
В настоящее время все авиакомпании озабочены безопасностью как пассажиров, так и собственных сотрудников, а пока первые рейсы в новом посткоронавирусном мире уже стартовали.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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