Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начало курортного сезона в Крыму показали на видео 

Lenta.ru и ещё 3 46 минут назад
Очевидцы сняли начало курортного сезона в Севастополе на видео. Запись публикует издание «Вести-Крым».
На кадрах видно, что на одном из местных пляжей загорают отдыхающие, некоторые из которых пришли с детьми. Затем автор ролика переводит камеру на парковку возле побережья: почти вся стоянка, а также дорога, идущая вдоль пляжа забита машинами.
Отмечается, что видео сделано 17 мая, через день после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил, что режим всеобщей обязательной самоизоляции в городе перестанет действовать с 18 мая для всего населения.
Ранее 17 мая глава республики Крым Сергей Аксенов уточнил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки.
Последние новости
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии Россиянам предсказали аномально холодную погоду Россиянам предсказали аномально холодную погоду
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Дании оставляют детей на улице
Почему в Дании оставляют детей на улице
«Санатории станут тюрьмами»: что будет летом в Сочи
«Санатории станут тюрьмами»: что будет летом в Сочи
Названа опасность путешествий после пандемии
Названа опасность путешествий после пандемии
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
00:20
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение