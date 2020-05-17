Начало курортного сезона в Крыму показали на видео 

Очевидцы сняли начало курортного сезона в Севастополе на видео. Запись публикует издание «Вести-Крым».

На кадрах видно, что на одном из местных пляжей загорают отдыхающие, некоторые из которых пришли с детьми. Затем автор ролика переводит камеру на парковку возле побережья: почти вся стоянка, а также дорога, идущая вдоль пляжа забита машинами.

Отмечается, что видео сделано 17 мая, через день после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил, что режим всеобщей обязательной самоизоляции в городе перестанет действовать с 18 мая для всего населения.