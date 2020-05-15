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«Аэрофлот» не станет сжигать неиспользованные мили 

TourDom 3 часа назад
«Аэрофлот» не станет сжигать неиспользованные мили
Фото: TourDom
Клиенты авиакомпании, зарегистрированные в программе «Аэрофлот Бонус» получили 15 мая рассылку: «Участники, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили: даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году, в 2021 году мили не сгорят. У участников будет еще один год, чтобы активировать мили и использовать их на будущие перелеты».
По данным «Коммерсанта», у в программе зарегистрировано более 9 млн человек. Таким образом российский национальный перевозчик сделал шаг навстречу своим постоянным клиентам, которые не могут продлить действие своих миль в 2020 году. По условиям программы, они начисляются как за полеты, так и за покупки в рамках ко-брендинговых программ с банками, однако сохраняются на счете только в случае, если в течение двух лет пассажир совершил хотя бы один перелет на рейсе «Аэрофлота» или его партнеров. В противном случае баланс обнуляется.
В условиях полной остановки международных рейсов и режима «самоизоляции», введенного из-за распространения коронавируса в российских регионах, выполнить условие программы стало практически невозможно.
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Новости путешествий , Аэрофлот
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