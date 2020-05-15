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Раскрыты сроки открытия Бали для туристов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыты сроки открытия Бали для туристов
Фото: Lenta.ru
Индонезийский курортный остров Бали может открыться для туристов к началу октября. Такие сроки обозначает Reuters.
По данным агентства, Бали начнет принимать гостей осенью в случае стабилизации ситуации с коронавирусом. В середине мая на острове зафиксировали значительное снижение случаев заражения, и если кривая продолжит идти на спад, министерство туризма будет стремиться к восстановлению турпотока.
Как отметили в ведомстве, одними из первых также откроются город Джокьякарта на острове Ява и провинция Риау на острове Суматра. Для привлечения туристов в страну местные власти намерены провести рекламную кампанию.
За все время пандемии коронавируса на Бали зафиксированы 343 случая заражения, умерли четыре человека. Всего в Индонезии выявлено 16 496 случаев инфицирования, скончались более тысячи человек.
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Новости путешествий , Reuters
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