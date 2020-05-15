Раскрыты сроки открытия Бали для туристов 

Индонезийский курортный остров Бали может открыться для туристов к началу октября. Такие сроки обозначает Reuters.

По данным агентства, Бали начнет принимать гостей осенью в случае стабилизации ситуации с коронавирусом. В середине мая на острове зафиксировали значительное снижение случаев заражения, и если кривая продолжит идти на спад, министерство туризма будет стремиться к восстановлению турпотока.

Как отметили в ведомстве, одними из первых также откроются город Джокьякарта на острове Ява и провинция Риау на острове Суматра. Для привлечения туристов в страну местные власти намерены провести рекламную кампанию.

За все время пандемии коронавируса на Бали зафиксированы 343 случая заражения, умерли четыре человека. Всего в Индонезии выявлено 16 496 случаев инфицирования, скончались более тысячи человек.