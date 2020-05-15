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Когда Италия станет доступна для российских туристов 

Мария Сергеева 1 час назад
Италия входит в пятерку стран, которые больше всего пострадали от коронавируса. Сейчас европейская страна пытается справиться с последствиями карантина и открыться хотя бы для туристов из ЕС. О том, что предпринимает государство для привлечения россиян на сезон отпусков — в материале "Рамблера".
В то время, пока соседи Италии — Австрия и Швейцария — поддерживают "жесткую" блокировку наземных границ с государством, в Республике с 18 мая начинают работать музеи и магазины, а с начала лета планируется открыть отели и рестораны. Разумеется, со всеми нормами социального дистанцирования.
В европейских странах полным ходом идет обсуждение "зеленых" туристических коридоров для отдельных государств. В Италии, однако, идею не поддерживают и налаживают собственный проект по созданию туристических партнерств.
В первую очередь, при утверждении идеи итальянские туристические коридоры коснутся туристов из Германии, а далее в числе целевых государств идет Россия и Китай.
Согласно информации итальянского издания Corriere della Sera, власти исходят из сведений об основных потребителях люксовых миланских брендов, коими и являются богатые туристы из Китая. Для россиян Италия стала самой популярной европейской страной для отдыха: в 2019 году курорты приняли более 776 тысяч туристов из РФ.
В итальянском правительстве делают оптимистичный прогноз насчет туризма: "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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