Италия входит в пятерку стран, которые больше всего пострадали от коронавируса. Сейчас европейская страна пытается справиться с последствиями карантина и открыться хотя бы для туристов из ЕС . О том, что предпринимает государство для привлечения россиян на сезон отпусков — в материале "Рамблера".

В то время, пока соседи Италии — Австрия и Швейцария — поддерживают "жесткую" блокировку наземных границ с государством, в Республике с 18 мая начинают работать музеи и магазины, а с начала лета планируется открыть отели и рестораны. Разумеется, со всеми нормами социального дистанцирования.

В европейских странах полным ходом идет обсуждение "зеленых" туристических коридоров для отдельных государств. В Италии, однако, идею не поддерживают и налаживают собственный проект по созданию туристических партнерств.

В первую очередь, при утверждении идеи итальянские туристические коридоры коснутся туристов из Германии, а далее в числе целевых государств идет Россия и Китай.

Согласно информации итальянского издания Corriere della Sera, власти исходят из сведений об основных потребителях люксовых миланских брендов, коими и являются богатые туристы из Китая. Для россиян Италия стала самой популярной европейской страной для отдыха: в 2019 году курорты приняли более 776 тысяч туристов из РФ.

В итальянском правительстве делают оптимистичный прогноз насчет туризма: "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.