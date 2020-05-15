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Раскрыта главная ошибка желающих получить улучшенный номер в отеле 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта ошибка желающих получить улучшенный номер
Фото: Lenta.ru
Управляющий директор онлайн-сервиса по поиску отелей The Hotel Guru Хью Грэм-Уотсон (Hugh Graham-Watson) раскрыл главную ошибку туристов, которые хотят поселиться в улучшенном номере гостиницы. Своим мнением он поделился с изданием Daily Express.
По словам специалиста, никогда нельзя просить о том, чтобы вам бесплатно предоставили более комфортные условия заранее, до приезда в отель. «Это будет только раздражать сотрудников службы бронирования, тем более, что они все равно не смогут предоставить услугу заблаговременно», — уточнил Грэм-Уотсон, добавив, что по приезде всегда следует выглядеть презентабельно и ни в коем случае не требовать улучшенный номер в нетрезвом виде.
Вдобавок специалист отметил, что вероятность заполучить размещение повышенного комфорта зависит от времени отпуска и самой гостиницы. Так, по его заверениям, бессмысленно просить об этой услуге в каникулы или перед Рождеством.
«Крупные отели и небольшие гостиницы в непопулярных местах, которые испытывают трудности с заполнением номеров, охотнее будут предлагать вам улучшенный номер бесплатно», — заключил представитель The Hotel Guru.
В октябре 2019 года эксперт сервиса по поиску отелей рассказал о простом трюке, который поможет туристам бесплатно получить номер повышенного комфорта. По его мнению, чтобы добиться улучшенного размещения, путешественникам требуется лишь прибыть в гостиницу гораздо позже назначенного времени заселения.
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