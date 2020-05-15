«Халяве конец»: что будет с обсерваторами в Сочи

Все въезжающие на курорты Краснодарского края из других регионов страны должны отправиться на 14-дневный карантин в обсерваторы.

Однако, в Сочи в качестве обсерваторов используются трехзвездочные гостиницы. Комфортные номера, живописный вид и трехразовое питание — все это предоставляется гражданам бесплатно. Вскоре стало понятно, что многие люди просто без уважительной причины приезжают на курорт, и, зная, что могут бесплатно «отдохнуть» в комфортном обсерваторе.

Об этом задумались и власти края. Как выяснил «Рамблер», 12 мая на заседании краевого Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, ежедневно в курортный край, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, продолжают прибывать туристы.

"Они сидят в обсерваторах 14 дней, как в санатории… Пользуются бесплатными услугами и питанием, несмотря на то, что были заранее предупреждены о карантине в краснодарском крае. Хорошо устроились!", — заявил вице-губернатор.

В связи с этим Алексеенко предложил сделать обсервацию на карантине платной для тех, кто намеренно едет в Краснодарский край в разгар пандемии коронавируса.

Местные жители отреагировали на это предложение с одобрением и отметили в Сети, что "халява закончилась".