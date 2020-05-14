Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Италия захотела создать «туристический коридор» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Италия захотела создать «туристический коридор» с Россией
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти Италии прорабатывают возможность создания «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе правительство страны рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем, сообщает издание Corriere della Sera.
Газета со ссылкой на источники в правительстве пишет, что власти Италии намерены сохранить поток туристов из Германии на фоне информации о готовности Хорватии и Словении открыть границы для туристов.
Италии также необходимо поддержать туристический сектор, который занимает 13% ВВП. Россия и Китай, на которые пал выбор, в последние годы «стали важнейшим туристическим активом для Италии», передает РИА «Новости».
«Если для европейских стран Еврокомиссия вчера выпустила указания, которые предусматривают открытие границ между странами с похожими ситуациями, с другими государствами диалог будет другим», — пишет издание.
Corriere della Sera отмечает, что «туристическая ось» с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
Ранее ФРГ решила смягчить пограничный режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией с 16 мая, контроль станет выборочным.
Видео дня. Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России Рынок авиаперевозок в России сократился на 92% Рынок авиаперевозок в России сократился на 92% Вывозные рейсы из Вьетнама, Молдавии и Сейшел запланированы на вторник Вывозные рейсы из Вьетнама, Молдавии и Сейшел запланированы на вторник
Комментарии
Новости путешествий , Еврокомиссия , РИА Новости , Сorriere della sera
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция введет запреты для туристов
Турция введет запреты для туристов
Когда откроются российские курорты
Когда откроются российские курорты
Как будет выглядеть отдых в Турции в 2020
Как будет выглядеть отдых в Турции в 2020
Назван возможный срок открытия границ Европы
Назван возможный срок открытия границ Европы
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение