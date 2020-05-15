Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с Россией 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с РФ
Фото: Lenta.ru
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией может состояться в конце лета текущего года. Об этом заявил президент ANEX Group Нешет Кочкар, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.
По его словам, чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа. В то же время, считает эксперт, окончательные прогнозы давать пока преждевременно.
Кочкар подчеркнул, что сезон на российском рынке, вероятнее всего, будет продленным и Турция станет направлением номер один для россиян. «Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов», — заключил он.
12 мая сообщалось, что Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса.
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 145 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались, 104 тысячи — вылечились.
Видео дня. Где позволят отдыхать летом россиянам
Последние новости
Первый повторный случай коронавируса в России объяснили Первый повторный случай коронавируса в России объяснили Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , Нешет Кочкар , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с РФ
В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с РФ 4
«Халяве конец»: что будет с обсерваторами в Сочи
«Халяве конец»: что будет с обсерваторами в Сочи 20
Когда Италия откроется для российских туристов
Когда Италия откроется для российских туристов 1
Названа ошибка желающих получить улучшенный номер
Названа ошибка желающих получить улучшенный номер
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение