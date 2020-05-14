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С начала пандемии первой в мире открыть международный туризм решила соседняя Грузия.

"Всемирная туристическая организация позитивно оценила то, что Грузия стала первой страной в мировом масштабе, которая открывает туристическую индустрию", — сообщила руководитель Нацадминистрации туризма Мариам Квривишвили.

Так, власти Грузии приняли решение с 15 июня начать сезон внутри страны, а 1 июля открыть границы для иностранных туристов.

"Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами", — заявил премьер-министр Георгий Гахария

Первыми странами, из которых смогут приезжать туристы, будут те, в которых уже достигнута стабильная эпидемиологическая обстановка.

По словам премьер-министра, первой страной, с которой бывало достигнуто "соглашение о безопасном зеленом коридоре" стал Израиль.

Кроме того, Грузия ведет переговоры с Чехией, Австрией, Польшей, Прибалтийскими государствами и соседними государствами.

Теперь страна готовит свою инфраструктуру к сезону, который в этом году будет совершенно другим.

Персонал гостиниц и курортных баз подготовят к новым реалиям, научат обеспечивать максимально безопасные условия для постояльцев.

Все точки должны быть максимально оснащены средствами дезинфекции, медицинскими масками, на ресепшенах установят защитные барьеры. Самих сотрудников также будут проверять на наличие симптомов коронавирусной инфекции, контакты с заболевшими и общее состояние здоровья.

При этом пока по всей стране сохранится действие комендантского часа с 21.00 до 6.00 по местному времени.

По данным на 14 мая в стране выявлено 652 зараженных, но 383 из них уже выздоровели.