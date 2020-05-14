Стало известно о новых подробностях начала туристического сезона в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По поводу полного функционирования санаториев говорить пока рано, считает генеральный директор компании "Планета Сочи" Эллина Акиншина. Работа туристической отрасли ограничена Роспотребнадзором , поэтому здесь необходимо ждать указов ведомства.

"Объекты смогут позволить себе загрузку не более 30-40 процентов от обычных летних объемов. В сезон будем входить потихоньку, в несколько этапов. Ведь и режим самоизоляции еще не отменен"

— говорит руководитель, отмечая, что сейчас поступает довольно много запросов от туристов.

По словам гендиректора туроператора "Ривьера-Сочи" Бэллы Тарасовой, туристы в основном бронируют поездки на осень. Впрочем, некоторые спешат попасть на курорт в ближайшее время.

"Понятно, что не все регионы сразу же разрешат выезд людей. Но даже если позволят приезжать только жителям Кубани, это уже даст определенную загрузку — у нас проживает более пяти миллионов человек" — объясняет глава компании.

В то же время руководитель "Росюгкурорта" Валерий Сычев жалуется на то, что большая часть бизнесов не знает, какие шаги предпринимать, ожидая официальной информации.

"Буквально выполнить все предписания Роспотребнадзора довольно сложно, поэтому никто не суетится" — признается он.

По мнению директора компании, объекты размещения должны тщательно обдумать вопрос цены за свои услуги, поскольку курорты с завышенными ценами могут остаться в проигрыше. Он полагает, что для нынешнего летнего сезона подойдет "осенняя" стоимость.