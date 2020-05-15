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Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию
Фото: РИА Новости
Вывозные рейсы из индийского штата Гоа и турецкой Анталии вылетели в Россию, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "России" 6884 Гоа — Красноярск — Екатеринбург — Москва вылетел в 15.03 мск., 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга — 92. До "Шереметьево" — 179. Расчетное время прибытия в Красноярск — 21:20 мск", — говорится в сообщении.
Это шестой вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее людей доставляли в Москву, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
Как рассказали журналистам в генконсульстве РФ в Мумбаи, на этом рейсе вылетели 290 взрослых и шесть детей. Там добавили, что около 100 пассажиров этого рейса добирались в Гоа из других штатов Индии. Согласно последним данным, в Гоа остается менее 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.
"Рейс "Аэрофлота" 2143 Анталия — Санкт-Петербург — Москва вылетел в 15.10 мск., 230 пассажиров. До Санкт-Петербурга летит 61 человек. До "Шереметьево" — 169. Расчётное время прибытия в Санкт-Петербург — 19.19 мск", — сообщил Минтранс.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Новости путешествий , Аэрофлот , Минтранс РФ , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево
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