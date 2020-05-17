Что нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь 

Пандемия коронавируса лишила многих людей возможности путешествовать, и некоторые ждут открытия границ как праздника. Однако все отельеры уверяют, что отдых в гостиницах сильно изменится. Сообщается, что должен быть усилен контроль за дезинфекцией номеров, но не всегда можно верить сознательности и трудолюбию уборщиц. "Рамблер" рассказывает, как правильно продезинфицировать комнату в отеле, если вы собираетесь путешествовать до создания вакцины.

Чем дезинфицировать

Как сообщают ученые, коронавирус лучше всего убивают антисептики с содержанием спирта более 60% или простой спиртовой раствор. В случае, если подобных средств под рукой у вас не оказалось во время поездки, можно обработать поверхности мыльным раствором. На самом деле этот способ считается одним из самых надежных и экономичных, так как мыло есть в каждом номере отеля, уровень которого выше одной звезды. В крайнем случае, мыло можно купить в ближайшем магазине.

Что дезинфицировать

Коронавирус остается на всех поверхностях, до которых дотрагивается человек. Чаще всего это ручки дверей, поэтому первым делом обработайте входную дверь и ее ручки с обеих сторон. На метале коронавирус остается дольше всего, поэтому им стоит уделить особое внимание. По статистике, самым грязным местом в отеле считается техника, поэтому пройдитесь мыльным раствором по пульту и телефону. Не забудьте обработать трубку, так как на ней может быть много микроорганизмов, а ее вы прикладываете к своему лицу. в конце обработайте всю посуду и поверхности тумбочек, столов и комодов. Не забудьте про сантехнику: раковину, лейку и рычаг душа и ободок унитаза.