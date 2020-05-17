Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь 

Елизавета Назарова 37 минут назад
Что нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавируса лишила многих людей возможности путешествовать, и некоторые ждут открытия границ как праздника. Однако все отельеры уверяют, что отдых в гостиницах сильно изменится. Сообщается, что должен быть усилен контроль за дезинфекцией номеров, но не всегда можно верить сознательности и трудолюбию уборщиц. "Рамблер" рассказывает, как правильно продезинфицировать комнату в отеле, если вы собираетесь путешествовать до создания вакцины.

Чем дезинфицировать

Как сообщают ученые, коронавирус лучше всего убивают антисептики с содержанием спирта более 60% или простой спиртовой раствор. В случае, если подобных средств под рукой у вас не оказалось во время поездки, можно обработать поверхности мыльным раствором. На самом деле этот способ считается одним из самых надежных и экономичных, так как мыло есть в каждом номере отеля, уровень которого выше одной звезды. В крайнем случае, мыло можно купить в ближайшем магазине.

Что дезинфицировать

Коронавирус остается на всех поверхностях, до которых дотрагивается человек. Чаще всего это ручки дверей, поэтому первым делом обработайте входную дверь и ее ручки с обеих сторон. На метале коронавирус остается дольше всего, поэтому им стоит уделить особое внимание. По статистике, самым грязным местом в отеле считается техника, поэтому пройдитесь мыльным раствором по пульту и телефону. Не забудьте обработать трубку, так как на ней может быть много микроорганизмов, а ее вы прикладываете к своему лицу. в конце обработайте всю посуду и поверхности тумбочек, столов и комодов. Не забудьте про сантехнику: раковину, лейку и рычаг душа и ободок унитаза.
Видео дня. Где позволят отдыхать летом россиянам
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы подробности открытия сезона туризма в Сочи
Названы подробности открытия сезона туризма в Сочи
Туроператоры предложили сроки возобновления поездок
Туроператоры предложили сроки возобновления поездок
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Стюардесса раскрыла признак чистоты пледов на борту
Стюардесса раскрыла признак чистоты пледов на борту
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение