На сегодняшний день в Краснодарском крае выявлено более двух тысяч случаев COVID-19. При этом безответственные туристы продолжают приезжать на юг, чтобы отдохнуть. Многие приезжие нарушают карантин. Более того, из обсерваторов сбегают даже те, у кого коронавирус подтвердился.

Подробнее о том, что происходит на Кубани во время пандемии, — в материале "Рамблера".

Среди злостных нарушителей карантина есть не только "одиночки", но и целые семьи. Так, в начале мая стало известно о семье с тремя детьми, которые прилетели из Красноярска в Краснодар и моментально скрылись из аэропорта, чтобы избежать двухнедельной обсервации. Беглецов обнаружили спустя несколько дней после прилета в районе Анапы, самоизоляцию они не соблюдали, — это подтвердили записи камер видеонаблюдения. В конце концов, суд постановил принудительно госпитализировать нарушителей в связи с угрозой распространения COVID-19. Однако в обсерваторе оказался только супруг, женщина с детьми вновь пустилась в бега.

Сбежать из обсерватора пытаются многие туристы. Так, 10 мая 49-летний владикавказец выпрыгнул с балкона третьего этажа в Анапе. Однако приземлился он неудачно, и вскоре его госпитализировали с переломами обеих ног. Через неделю мужчина должен был покинуть обсерватор.

Еще один случай произошел в Сочи. Там пыталась сбежать пьяная женщина, но ее вовремя задержали.

Помимо этого, инфекционную больницу в Сочи покинула 28-летняя девушка с диагностированным COVID-19. Врачи оценивали состояние пациентки как удовлетворительное, ярко выраженных симптомов болезни у нее не было. В ночь с 8 на 9 мая девушка перелезла через бетонный забор покинула стационар. В данный момент полиция занимается ее поиском.

Однако не все нарушители остаются безнаказанными. Так, 48-летняя жительница Ленинградской области, помещенная в обсерватор, не единожды покидала территорию учреждения без масок, перчаток и других средств защиты. Но нарушительница не осталась незамеченной. Полицейские собрали доказательства, суд признал женщину виновной и назначил ей административный штраф в размере 15 тысяч рублей.