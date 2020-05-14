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Исландия планирует открыть границы для туристов 15 июня 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Исландия планирует открыть границы для туристов
Фото: depositphotos.com
Власти Исландии планируют открыть страну для туристов через месяц. Об этом сообщает Forbes.
В Исландии всего 15 выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом за пять минувших дней не было выявлено новых случаев инфицирования. Отмечается, что в стране проводится активный режим тестирования граждан.
По словам исландского премьер-министра Катрин Якобсдоуттир, страна откроет границы для иностранных туристов не позднее 15 июня.
Кроме того, путешественникам не нужно будет сидеть на двухнедельном карантине, однако им нужно будет сдать тест, результаты которого станут известные в тот же день.
Премьер отметила, что главной проблемой для туристов станет дорога, многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить из не раньше июля. Пока Исландию можно будет добраться из Лондона, Стокгольма и Бостона.
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