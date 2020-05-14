Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Кипре рассказали, как будут принимать туристов 

РИА Новости 3 часа назад
На Кипре рассказали, как будут принимать туристов
Фото: РИА Новости
Кипр надеется возобновить въездной туризм в июле, правительство страны работает над специальным протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли с учетом всех гигиенических и "антивирусных" требований, сообщает АТОР.
Ожидается, что прилетающим на Кипр достаточно будет надеть перед посадкой в самолет маску и перчатки. По прилету им измерят температуру. Но если Евросоюз примет единую директиву для перелетов, власти Кипра будут следовать общеевропейскому протоколу.
На курортах страны будут действовать правила социального дистанцирования. Предлагается дезинфицировать шезлонги у бассейнов и на пляжах после каждого использования, а между зонтиками установить расстояние в четыре метра.
В отелях постояльцам придется надевать маски и перчатки в ресторане, баре и на стойке регистрации. Персонал будет дезинфицировать номера и ключи от них, а время между отъездом и заездом увеличат до шести часов. Лифтами не смогут пользоваться более четырех человек одновременно, маска в кабине станет обязательной.
Санобработку будет проходить туристический транспорта, а также арендные автомобили.
По мнению российских туроператоров, если авиасообщение с Кипром откроется в августе, то спрос на направление во второй части сезона будет активным.
Эксперты уточняют, что в пользу страны — недолгий перелет, а в условиях возможного нахождения на борту в масках и перчатках это является важным фактором, упрощенный визовый режим, комфортные условия для отдыха и хороший сервис в отелях. Кроме того, сезон там длится с конца апреля до середины ноября.
Видео дня. Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Санатории станут тюрьмами»: что будет летом в Сочи
«Санатории станут тюрьмами»: что будет летом в Сочи
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Как живет остров, где нет больниц, но есть 4 борделя
Как живет остров, где нет больниц, но есть 4 борделя
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение