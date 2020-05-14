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Опубликован план открытия Европы для туристов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Опубликован план открытия Европы для туристов
Фото: depositphotos.com
Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса. Соответствующие документы представлены на сайте комиссии.
Согласно плану, чтобы открыться для туристов, государствам следует поэтапно и скоординированно запустить свободное передвижение и снять внутренний пограничный контроль — в первую очередь, между странами со схожей эпидемиологической ситуацией.
Помимо этого, с учетом новых принципов безопасности необходимо возобновить транспортные услуги — пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом — и работу объектов туристической инфраструктуры — отелей, гостиниц и других вариантов размещения, а также пляжей, мест отдыха, ресторанов, баров и кафе.
Вдобавок государствам рекомендуется разработать для путешественников специальные приложения на основе анонимных данных, позволяющие отслеживать потенциальные риски заражения коронавирусной инфекцией и вовремя об этом предупреждать. Наконец, Еврокомиссия советует сделать туристические ваучеры максимально привлекательной альтернативой возмещения средств клиентам за отмененные поездки.
Отмечается, что документы носят рекомендательный характер для стран ЕС, окончательные решения власти будут принимать самостоятельно. При этом комиссия предусмотрела ряд мер по поддержке туристической индустрии, в том числе финансовую.
13 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что европейские страны ждет открытие летнего туристического сезона вопреки вспышке коронавируса. Он заметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в текущем году упал на 40 процентов, однако уже в ближайшие месяцы произойдет его постепенное восстановление.
Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц. В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируясь на число зараженных в тех или иных сопредельных государствах.
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Новости путешествий , Паоло Джентилони , ЕС , Еврокомиссия
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