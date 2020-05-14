Опубликован план открытия Европы для туристов 

Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса. Соответствующие документы представлены на сайте комиссии.

Согласно плану, чтобы открыться для туристов, государствам следует поэтапно и скоординированно запустить свободное передвижение и снять внутренний пограничный контроль — в первую очередь, между странами со схожей эпидемиологической ситуацией.

Помимо этого, с учетом новых принципов безопасности необходимо возобновить транспортные услуги — пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом — и работу объектов туристической инфраструктуры — отелей, гостиниц и других вариантов размещения, а также пляжей, мест отдыха, ресторанов, баров и кафе.

Вдобавок государствам рекомендуется разработать для путешественников специальные приложения на основе анонимных данных, позволяющие отслеживать потенциальные риски заражения коронавирусной инфекцией и вовремя об этом предупреждать. Наконец, Еврокомиссия советует сделать туристические ваучеры максимально привлекательной альтернативой возмещения средств клиентам за отмененные поездки.

Отмечается, что документы носят рекомендательный характер для стран ЕС , окончательные решения власти будут принимать самостоятельно. При этом комиссия предусмотрела ряд мер по поддержке туристической индустрии, в том числе финансовую.

13 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что европейские страны ждет открытие летнего туристического сезона вопреки вспышке коронавируса. Он заметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в текущем году упал на 40 процентов, однако уже в ближайшие месяцы произойдет его постепенное восстановление.

Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц. В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируясь на число зараженных в тех или иных сопредельных государствах.