Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В туалет без спроса нельзя, но можно без маски: авиакомпании вводят новые правила 

TourDom 4 часа назад
Авиакомпании вводят новые правила
Фото: TourDom
Сразу несколько международных авиакомпаний заявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то что в глобальном плане COVID-19 еще не отступил, перевозчики готовятся работать в новых условиях сразу после открытия границ.
В частности, самый крупный европейский лоукостер Ryanair 12 мая сообщил, что пассажиры будут обязаны спросить разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалет. В авиакомпании такую меру объяснили: она нацелена на то, чтобы избежать очередей и сохранить социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусом.
В этот же день анонсировала новые правила и Air Canada. Она выступила против тесного контакта пассажиров и заявила, что в экономклассе будет рассаживать их через одного. Естественно, без масок и перчаток на борт никого не пустят. Во время полета им необходимо будет самим обрабатывать свои кресла дезинфицирующими средствами — для этого они получат от экипажа спреи и салфетки.
В противовес своему материковому соседу три крупнейшие авиакомпании США — American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, наоборот, разрешили не надевать медицинские маски в самолетах. При этом, согласно авиационным правилам, проводники обязаны донести до пассажиров необходимость использования индивидуальных средств защиты. Однако, если они откажутся, то принуждать их к этому никто не будет.
На данный момент самые ультимативные требования в связи с COVID-19 предъявила Emirates. Перевозчик пустит клиентов на борт самолета только после прохождения экспресс-теста на коронавирус.
По мнению собеседников TourDom.ru, пока пандемия не будет полностью побеждена, авиаперевозчики продолжат вводить новые правила безопасности. Путешествия на самолете окажутся крайне некомфортными, причем начиная с аэропорта. Об этом пишет сегодня «Форбс».
Так что, скорее всего, после объявления «мирного времени» авиакомпании постараются вернуться к форматам обслуживания, исходя из удобства пассажиров. Иначе авиарынок ждет продолжительная депрессия.
Видео дня. Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
TourDom: последние новости
Процесс пошел: в Европе договариваются об открытии границ Процесс пошел: в Европе договариваются об открытии границ Киприоты называют дату возобновления полетов, но просят не торопиться бронировать билеты Киприоты называют дату возобновления полетов, но просят не торопиться бронировать билеты «Мы хотим, чтобы наша туротрасль сохранилась»: вице-премьер правительства высказался об открытии российских курортов «Мы хотим, чтобы наша туротрасль сохранилась»: вице-премьер правительства высказался об открытии российских курортов
Комментарии
Новости путешествий , Delta Air Lines , Emirates , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие страны Европы откроют туризм первыми
Какие страны Европы откроют туризм первыми
Опубликован план открытия Европы для туристов
Опубликован план открытия Европы для туристов
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Где позволят отдыхать летом россиянам
Где позволят отдыхать летом россиянам
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение