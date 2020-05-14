Авиакомпании вводят новые правила

Сразу несколько международных авиакомпаний заявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то что в глобальном плане COVID-19 еще не отступил, перевозчики готовятся работать в новых условиях сразу после открытия границ.

В частности, самый крупный европейский лоукостер Ryanair 12 мая сообщил, что пассажиры будут обязаны спросить разрешения у бортпроводников, чтобы сходить в туалет. В авиакомпании такую меру объяснили: она нацелена на то, чтобы избежать очередей и сохранить социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусом.

В этот же день анонсировала новые правила и Air Canada. Она выступила против тесного контакта пассажиров и заявила, что в экономклассе будет рассаживать их через одного. Естественно, без масок и перчаток на борт никого не пустят. Во время полета им необходимо будет самим обрабатывать свои кресла дезинфицирующими средствами — для этого они получат от экипажа спреи и салфетки.

В противовес своему материковому соседу три крупнейшие авиакомпании США — American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, наоборот, разрешили не надевать медицинские маски в самолетах. При этом, согласно авиационным правилам, проводники обязаны донести до пассажиров необходимость использования индивидуальных средств защиты. Однако, если они откажутся, то принуждать их к этому никто не будет.

На данный момент самые ультимативные требования в связи с COVID-19 предъявила Emirates . Перевозчик пустит клиентов на борт самолета только после прохождения экспресс-теста на коронавирус.

По мнению собеседников TourDom.ru, пока пандемия не будет полностью побеждена, авиаперевозчики продолжат вводить новые правила безопасности. Путешествия на самолете окажутся крайне некомфортными, причем начиная с аэропорта. Об этом пишет сегодня «Форбс».

Так что, скорее всего, после объявления «мирного времени» авиакомпании постараются вернуться к форматам обслуживания, исходя из удобства пассажиров. Иначе авиарынок ждет продолжительная депрессия.