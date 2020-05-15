Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Найден способ защититься от COVID-19 на пляжах
Фото: Lenta.ru
В Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах при помощи искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает Daily Mail.
По данным издания, на одном из пляжей города Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. Сканеры, закрепленные на фонарных столбах, будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах информировать людей о наиболее загруженных районах.
Интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75 процентов, красный — что мест для отдыха нет.
Для более точного подсчета людей программа разделит пляж на виртуальные квадраты между датчиками. Таким образом устройства смогут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.
Как отметил директор создавшей систему компании Карлос Морено (Carlos Moreno), в дальнейшем датчики могут быть использованы в других местах, где собираются люди, например, в торговых центрах или на площадках для проведения мероприятий.
В апреле итальянские дизайнеры предложили установить на общественных пляжах плексигласовые экраны для разделения отдыхающих. Однако идея вызвала критику спасателей, заявивших о том, что люди «просто умрут в кабинках от обезвоживания, оказавшись там в жару».
Видео дня. Где позволят отдыхать летом россиянам
Последние новости
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян В России объяснили расцвет цифровой экономики благодаря коронавирусу В России объяснили расцвет цифровой экономики благодаря коронавирусу
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Найден способ защиты от COVID-19 на пляжах
Найден способ защиты от COVID-19 на пляжах
Стюардесса объяснила опасность питания в самолете
Стюардесса объяснила опасность питания в самолете
Италия захотела создать «туристический коридор» с Россией
Италия захотела создать «туристический коридор» с Россией
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение