Найден способ защититься от COVID-19 на пляжах

В Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах при помощи искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает Daily Mail.

По данным издания, на одном из пляжей города Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. Сканеры, закрепленные на фонарных столбах, будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах информировать людей о наиболее загруженных районах.

Интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75 процентов, красный — что мест для отдыха нет.

Для более точного подсчета людей программа разделит пляж на виртуальные квадраты между датчиками. Таким образом устройства смогут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.

Как отметил директор создавшей систему компании Карлос Морено (Carlos Moreno), в дальнейшем датчики могут быть использованы в других местах, где собираются люди, например, в торговых центрах или на площадках для проведения мероприятий.

В апреле итальянские дизайнеры предложили установить на общественных пляжах плексигласовые экраны для разделения отдыхающих. Однако идея вызвала критику спасателей, заявивших о том, что люди «просто умрут в кабинках от обезвоживания, оказавшись там в жару».