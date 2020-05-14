Какие страны Европы откроют туризм первыми

В то время как большинство стран мира продолжает оставаться в изоляции со ставшими уже привычными правилами социального дистанцирования и ограниченные продовольственными магазинами и прогулками с собакой, некоторые ослабляют карантинные меры и уже вовсю готовятся к открытию туристического сезона. Ситуацию проанализировала The Telegraph.

В городах Германии открылись музеи. Рестораны и кинотеатры в Техасе приветствуют клиентов, а в Испании пляжи и даже некоторые отели полностью готовы к сезону и ждут туристов. Все они, естественно, готовы соблюдать неприятные, но обязательные, социальные принципы дистанцирования и другие требования санитарных властей.

Вопрос в том, когда реальные туристы смогут вернуться в эти места. Правительства большинства стран по-прежнему предупреждают своих граждан, что они долго еще будут оставаться «под замком» и в свою очередь закрыты от иностранцев. Кроме того, все въезжающие, включая возвращающихся отдыхающих, должны самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, а это уже действительно делает заграничный отдых очень проблематичным.

Тем не менее, в один прекрасный день наши путешествия возобновятся. Предлагаем проанализировать, как популярные туристические страны ослабляют меры изоляции и идут по пути возвращения туризма в ближайшие месяцы. Именно сюда у нас получится отправиться в первую очередь.

Италия

Италия, первая европейская страна, которая ввела общенациональный карантин, возвращается к нормальной жизни.

В середине апреля правительство расширило число магазинов, которые могут продолжить свою деятельность, включая книжные магазины, химчистки, а в понедельник, 18 мая, должны открыться остальные магазины, а также музеи и библиотеки. Парки открылись с 4 мая.

Первоначально бары и рестораны должны были оставаться закрытыми до 1 июня, однако премьер-министр Джузеппе Конти отменил это решение и заявил, что 20 регионов Италии могут установить свой собственный график ослабления мер и, начиная с 18 мая, самостоятельно принимать решения, кому разрешить работать и в каком режиме. До этих пор бары и рестораны продолжат работать на вынос.

Отели в Италии никогда не закрывались, но очень немногие продолжали работать после того, как в марте был введен запрет на поездки. Отельеры рассчитывают, что к концу мая люди начнут путешествовать и планируют открыться уже в конце мая-начале июня.

Каждый, кто прибывает сегодня в Италию из-за границы, должен самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, независимо от того, проявляются ли у него симптомы заболевания или нет. По прибытии необходимо заполнить специальную форму autodichiarazione с указанием причины поездки, адреса пребывания и немедленно сообщить об этом местным органам здравоохранения.

В каждом регионе работает по одному аэропорту. Рейсов в Италию в настоящее время очень мало.

На вопрос: «Когда же возобновится туризм в Италии?» существует вот такой популярный ответ: «Если вы можете добраться до Италии на своем частном самолете, а затем вертолет доставит вас до роскошной виллы, где вы проведете две недели или больше у собственного бассейна, итальянские каникулы становится реальны этим летом».

И даже несмотря на то, что туристические власти Сицилии заявили, что они оплатят половину стоимости авиабилетов и треть стоимости проживания тем, кто отдыхает на острове этим летом, воспользоваться такой щедростью вряд ли получится из-за двухнедельного карантина.

Франция

С 11 мая Франция начала постепенное смягчение мер изоляции, и все магазины уже работают. Однако бары и рестораны остаются закрытыми. Что касается пляжей, то местные власти могут открывать на свое усмотрение. Скорее всего, отмечают эксперты, в ближайшие дни будут открыты все пляжи страны.

Теперь люди могут выходить на улицу для занятий спортом без ограничений и дополнительных разрешений. Французы также имеют право беспрепятственно перемещаться на расстояние до 100 км от своего дома. Общественный транспорт возвращается к нормальной работе, но метро в Париже в часы пик работает только для сотрудников предприятий с разрешения их работодателей. Маски обязательны.

Между тем крупные спортивные мероприятия, концерты и фестивали с более чем 5 000 участниками запрещены по крайней мере до сентября. В том числе чемпионат страны по футболу.

Любой, кто надеется поехать во Францию, должен заполнить сертификат на въезд из-за границы в материковую Францию, чтобы просто попасть в страну, а затем самостоятельно изолироваться на две недели.

Постоянные жители стран ЕС могут пересекать границы, если у них есть право на проживание. Однако для въезда во Францию в любом случае придется пройти необходимую «аттестацию», подтверждающую, что ваше путешествие абсолютно необходимо.

Некоторые рейсы все еще выполняются из лондонского Хитроу в Париж Шарль де Голль. Поезда Eurostar по-прежнему ходят, но пассажиры теперь должны носить маски на борту.

Франция продлила свои чрезвычайные меры по крайней мере до 24 июля. До этих пор запрещены несущественные поездки и неевропейские зарубежные гости должны обязательно самоизолироваться.

Границы Франции остаются закрытыми до 15 июня, и пересечение их разрешается только в исключительных случаях.

Германия

Все магазины, а не только площадью до 800 квадратных метров, как это было раньше, смогут снова открыться, как и рестораны, с 15 мая, за ними последуют гостиницы — с 25 мая, все ученики вернутся в школу к летним каникулам, игры на открытом воздухе могут возобновиться для бесконтактных видов спорта.

Более масштабные мероприятия, такие как фестивали, спортивные мероприятия и концерты, будут запрещены до конца августа. Исключение сделано для матчей Бундеслиги по футболу — они будут возобновлены без зрителей с середины мая.

Ношение масок для лица необходимо в общественных местах во всех 16 областях Германии.

После вспышки коронавируса Германия усилила свой пограничный контроль в аэропортах и на сухопутных границах. Если вы не сможете предъявить убедительные основания для поездки в Германию или не являетесь пограничным работником, путешествующим в Германию, вам будет отказано во въезде.

Немцам тоже не разрешается покидать страну. Общенациональный запрет на поездки продлен до середины июня.

Что касается возобновления путешествий, то говорить о точных сроках пока рано. Однодневные поездки по стране будут возможны только в конце лета, и власти не скрывают, что примут строгие меры, чтобы не допустить переполнения внутренних пляжей.

Вполне вероятно, что разрешат летние каникулы в сельской местности, в первую очередь, для жителей Германии. На этом все.

Испания

28 апреля премьер-министр Педро Санчес изложил «План перехода к нормальной жизни», который состоит из 4 этапов по 2 недели каждый.

Пляжи все еще закрыты, хотя испанское правительство планирует вновь открыть некоторые из них для родителей и их детей в возрасте до 15 лет — при условии, что они живут не дальше чем в километре от пляжа. Это относится к таким регионам, как Марбелья и Михас.

Рестораны и бары остаются закрытыми, хотя правила были ослаблены, чтобы позволить брать еду на вынос. Никакой конкретной даты, когда бары и рестораны будут расконсервированы, нет. Однако, в связи с тем, что большинство случаев заболевания коронавирусом сосредоточено в городах, ограничения будут ослаблены в сельских районах.

Что касается гостиниц, то теоретически в некоторых частях Испании они могли уже вновь открыться 11 мая, но мало кто в состоянии это сделать — нет загрузки. При нынешнем положении дел нет возможности перемещаться даже между различными провинциями страны по крайней мере до 22 июня, не говоря уже о том, чтобы приехать из-за границы, поэтому повторное открытие бессмысленно для большинства отелей.

Испанцы стали свидетелями одних из самых строгих правил социального дистанцирования в Европе, когда вооруженные войска, включая испанских морских пехотинцев, патрулировали улицы, чтобы обеспечить соблюдение этих правил. Однако испанское правительство объявило о постепенном снижении «градуса». С 26 апреля детям в возрасте до 14 лет разрешено проводить по часу каждый день на свежем воздухе. Со 2 мая всем гражданам Испании теперь можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.

В Испанию сейчас можно въехать только в том случае, если у вас есть существенная причина. Иностранцы не смогут попасть в страну, даже если предъявят счета за коммунальные услуги или имущественные документы на собственность в качестве доказательства резидентства. Путешествия в Испанию через Гибралтар не допускается.

Когда откроется Испания для туристов? На Балеарских островах в настоящее время наиболее оптимистичным прогнозом является заполняемость летом лишь на 30 процентов — в основном за счет внутреннего туризма. А это во многих случаях нецелесообразно с финансовой точки зрения. Гостиничные сети теперь уже рассчитывают, что вернуться к нормальной деятельности удастся только весной 2021 года.

Некоторые туристические компании все еще предлагают отдых на курортах материковой Испании, Балеарских островов и Канарских островов в последнюю неделю мая. Однако эксперты предостерегают от соблазна, не советуя планировать отпуск на май и июнь.

Тем, кто все-таки окажется на территории Испании, придется отбывать двухнедельный карантин.