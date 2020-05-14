Стюардесса раскрыла признак чистоты пледов на борту

Раскрыт признак чистоты предоставляемых на борту самолета туристических принадлежностей. Об этом рассказала стюардесса, основательница блога об авиации TheFlyingPinto Сара Кигл (Sara Keagle), пишет Express.

По ее словам, в большинстве авиакомпаний пледы и подушки используются повторно без предварительной очистки, однако тот факт, что их дают пассажиру в специальной упаковке с биркой, может свидетельствовать об их чистоте и свежести.

Известно, что чаще всего такие комплекты отправляют в стирку раз в сутки. Еще одна бортпроводница, Джамила Хардвик (Jamila Hardwick), заверила, что многие перевозчики очищают лишь наволочки или чехлы и не прибегают к обработке самих подушек.

В то же время, по мнению туристических экспертов, путешественникам следует заранее позаботиться о комфорте в поездке и брать с собой в самолет собственный комплект для сна. Таким образом можно избежать риска распространения бактерий и микробов, опасных для здоровья.

13 мая неизвестная стюардесса, проработавшая в пяти авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания. По ее словам, любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна. Так, например, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета. Как уточнила девушка, фрукты режут за несколько часов до рейса и их вид иногда оставляет желать лучшего.