Раскрыт негативный эффект карантинных мер

Новые правила карантина на фоне пандемии коронавируса негативно скажутся на туристической отрасли и «убьют международные поездки». Об этом заявил газете The Guardian председатель британского Института путешествий и туризма Стивен Фрейдман (Steven Freudmann).

Комментируя введение в Великобритании 14-дневного обязательного карантина для прибывших из-за границы, Фрейман отметил, что индустрия туризма в стране уже переживает кризис, потому «мера будет иметь разрушительный эффект».

По мнению эксперта, немногие туристы согласятся заказать тур в Париж, Барселону или даже на Средиземное море, если после этого им придется провести две недели в самоизоляции.

«Какие работодатели предоставят месяц отпуска тем, кто берет двухнедельный перерыв?»

— отметил Фрейман.

Как отмечает Daily Express, правительство Великобритании разработало план восстановления после пандемии коронавируса, где изложены правила карантина для путешественников и небольшой перечень исключений. В первую очередь они будут касаться поставщиков товаров.