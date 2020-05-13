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Раскрыт негативный эффект карантинных мер на фоне коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт негативный эффект карантинных мер
Фото: Lenta.ru
Новые правила карантина на фоне пандемии коронавируса негативно скажутся на туристической отрасли и «убьют международные поездки». Об этом заявил газете The Guardian председатель британского Института путешествий и туризма Стивен Фрейдман (Steven Freudmann).
Комментируя введение в Великобритании 14-дневного обязательного карантина для прибывших из-за границы, Фрейман отметил, что индустрия туризма в стране уже переживает кризис, потому «мера будет иметь разрушительный эффект».
По мнению эксперта, немногие туристы согласятся заказать тур в Париж, Барселону или даже на Средиземное море, если после этого им придется провести две недели в самоизоляции.
«Какие работодатели предоставят месяц отпуска тем, кто берет двухнедельный перерыв?»
— отметил Фрейман.
Как отмечает Daily Express, правительство Великобритании разработало план восстановления после пандемии коронавируса, где изложены правила карантина для путешественников и небольшой перечень исключений. В первую очередь они будут касаться поставщиков товаров.
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Новости путешествий , The Guardian
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