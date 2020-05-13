Раскрыта новая опасность путешествий после пандемии

Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. Выдержки из их документа «Новая нормальность: Как COVID-19 изменит авиаотрасль» публикует The Sun.

Так, по информации исследователей, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считанные часы, и путешественники окажутся в ловушке.

«Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому предпринимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой»,

— пояснили специалисты.

Кроме того, туристов предостерегли, что авиакомпании также могут отменять рейсы в последнюю минуту, если в стране произойдет внезапная вспышка вируса. Как говорится в документе, «статус рейсов будет непредсказуемым и часто изменяющимся», а пассажиры все реже станут получать уведомления об отмене перелетов.