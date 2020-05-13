Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта опасность путешествий после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Раскрыта новая опасность путешествий после пандемии
Фото: Depositphotos
Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. Выдержки из их документа «Новая нормальность: Как COVID-19 изменит авиаотрасль» публикует The Sun.
Так, по информации исследователей, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считанные часы, и путешественники окажутся в ловушке.
«Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому предпринимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой»,
— пояснили специалисты.
Кроме того, туристов предостерегли, что авиакомпании также могут отменять рейсы в последнюю минуту, если в стране произойдет внезапная вспышка вируса. Как говорится в документе, «статус рейсов будет непредсказуемым и часто изменяющимся», а пассажиры все реже станут получать уведомления об отмене перелетов.
В апреле генеральный директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли (Brian Kelly) поделился своим видением того, как в будущем могут измениться путешествия после пандемии коронавируса. Так, по словам эксперта, когда будет восстановлено международное авиасообщения, ожидания потребителя станут завышенными.
Видео дня. Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Последние новости
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса
Комментарии 1
Новости путешествий , Брайан Келли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пускай летят обратно»
«Пускай летят обратно»
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Почему «некрасивым» нельзя загорать топлес
Почему «некрасивым» нельзя загорать топлес
Почему в Дании оставляют детей на улице
Почему в Дании оставляют детей на улице
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение