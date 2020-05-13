Как изменится отдых в Турции после пандемии 

Большинство стран закрыли свои границы и приостановили авиасообщение. Так, люди во всем мире лишились возможности путешествовать за границу. Особенно это ударило по тем, кто может выехать куда-то только летом, так как непонятно, когда путешествия вновь будут возможны. Без туристов может остаться и излюбленная россиянами Турция. Однако уже сейчас эксперты прогнозируют то, как изменятся отели после пандемии. "Рамблер" собрал все мнения.

Повышение цен на жилье

Пока самолеты авиакомпаний простаивают, отельеры и арендодатели уже готовятся к тому, чтобы изменить формат принятия гостей. Так, многие сети гостиниц уже поставили в своих холлах специальную технику для дезинфекции рук и закупили специальные средства для персонала. Пятизвездочные отели устанавливают системы вентиляции, которые не будут пускать вирусы. Из-за этого отдых в отелях может значительно подорожать в первый год после открытия путешествий. Как сообщают эксперты, после пандемии цены стабилизируются. Кроме того, плохие новости ждут и тех, кто раньше не жил в отелях, а арендовал жилье. Владельцы заявили, что из-за пандемии они потеряли много денег, поэтому будут повышать цены.

Анимация по записи

Отельеры уже заявили, что пересмотрели программу развлечения для постояльцев отелей. Из-за соблюдения социальной дистанции и отмены массовых мероприятий, в отелях больше не будет классической анимации, выступлений и развлечений для детей. По словам владельцев гостиниц, аниматоры будут набирать небольшие группы детей и работать с ними в течение дня. Все развлечения будут по расписанию для каждой отдельной семьи. То же самое касается посещения пляжей и бассейнов. Возможно, Турция возьмет за базу опыт в Италии, где всем посетителям пляжей выдали браслеты, которые пищат при несоблюдении дистанции.

Отмена All Inclusive

Туристы могут попрощаться со шведским столом на ближайшее время, так как он может быть распространителем инфекции. Мало того, что люди постоянно толпятся около разных блюд, так они еще и находятся в открытом доступе, то есть любой человек может кашлянуть или чихнуть, тем самым заразив весь отель. В гостиницах уже предположили, что рестораны будут работать по-новому. Например, каждая семья будет приходить определенное время, чтобы официанты и гостей смогли рассадить их на безопасном состоянии. Вся еда в отелях будет подаваться, как в ресторанах и кафе, то есть у людей будет меню, а официанты принесут им то, что они хотят.