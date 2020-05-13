В Европе заявили об открытии туристического сезона

Европейские страны ждет открытие летнего туристического сезона вопреки вспышке коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне в интервью газете El Pais.

«Наше послание заключается в том, что этим летом у нас будет туристический сезон, пусть с мерами безопасности и ограничениями, которых не было в предыдущие сезоны», — сообщил он.

Джентилоне обратил внимание на то, что работу в данном направлении необходимо осуществлять по трем аспектам. Так, в первую очередь, речь идет о мерах безопасности на транспорте и непосредственно в местах отдыха, а помимо этого следует скоординировать открытие границ. «И, наконец, [нужно] сохранить права потребителей», — заключил еврокомиссар.

Собеседник издание также заметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в текущем году упал на 40 процентов, однако уже в ближайшие месяцы произойдет его постепенное восстановление.

9 мая Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня. Также отмечалось, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС

Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц. В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на число зараженных в тех или иных сопредельных государствах.