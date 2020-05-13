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Стюардесса раскрыла опасность питания в самолете 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Стюардесса раскрыла опасность питания в самолете
Фото: Depositphotos
Анонимная стюардесса, проработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания. Ее слова приводит издание Daily Express.
По заверениям бортпроводницы, любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна, даже если пассажир заранее заказывает вегетарианскую опцию.
Так, например, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета. Как уточнила девушка, фрукты режут за несколько часов до рейса и их вид иногда оставляет желать лучшего.
Кроме того, согласно ее информации, завтраки порой делают из ненатуральных продуктов. «Яичница или омлет могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя», — отметила она, добавив, что на большой высоте рецепторы людей часто притупляются, поэтому они могут не замечать этих деталей.
Стюардесса также призналась, что персонал самолета всегда старается брать в полет еду из дома, и посоветовала путешественникам придерживаться такого же правила.
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